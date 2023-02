Floro Flores: “Beto mi ricorda Osimhen appena arrivato a Napoli”

L’ex attaccante dell’Udinese Floro Flores ha rilasciato delle dichiarazioni su “Il Messaggero”: “I tifosi non devono preoccuparsi perché il campionato è ancora lungo. Le vere preoccupazioni nascono quando una squadra non fa gioco e non va al tiro, tutto il contrario dell’Udinese che invece è viva e ha provato a vincere fino alla fine. Beto? Deve essere bravo a capire e a lavorare sulle sue pecche, perché i gol in canna li ha, e lo ha dimostrato. Beto mi ricorda Osimhen, che quando era arrivato a Napoli era un po’ grezzo, ma poi si è affinato. Se Beto vuole fare il salto di qualità non deve sbagliare i controlli e gli appoggi che devono diventare il suo pane”.