Spalletti: “Il terremoto in Turchia è stato terribile e ha scosso anche noi, facciamo sentire la nostra vicinanza”

Il mister azzurro Luciano Spalletti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un piccolo video molto significativo sul terremoto in Turchia e in Siria nei giorni scorsi. Il tecnico toscano ha invitato tutti i tifosi azzurri e non sol a far sentire la propria vicinanza alla popolazione colpita e a chi sta facendo di tutto per trarre in salvo vite umane. Queste le sue parole: “Il terribile terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria ha scosso anche le anime di tutti noi, dobbiamo far sentire la nostra vicinanza alle popolazioni che stanno soffrendo a causa di questo drammatico evento e a tutti coloro che sono corsi in loro aiuto”.