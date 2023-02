Schira – Il Napoli offre a Juan Jesus rinnovo annuale, il brasiliano vorrebbe un biennale fino al 2025

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha fatto il punto sulla situazione rinnovo per il difensore brasiliano Juan Jesus sul suo profilo Twitter. Al centrale di difesa ex Roma ed Inter in estate scadrà il contratto e il Napoli è intenzionato a rinnovargli il contratto per un altro anno. L’offerta della società azzurra è un rinnovo annuale fino all’estate 2024, mentre la richiesta del difensore è un biennale fino al 2025. Secondo quanto riportato dal giornalista le parti si incontreranno nuovamente nei prossimi mesi per trovare un accordo.