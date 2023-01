Rrahmani: “Sto bene dopo l’infortunio, ho grande intesa con Kim”

La Gazzetta dello Sport ha riportato l’intervista di Amir Rrahmani di ieri a Radio Kiss Kiss Napoli, in merito alla sua condizione dopo l’infortunio ed in merito alla corsa scudetto. Ecco quanto detto:

“Ho avuto un infortunio bruttissimo, ma l’ho superato bene. C’era il rischio di non tornare al meglio, invece tutto si è risolto bene. Dopo il lavoro fatto con lo staff, con dottori e fisioterapisti che sono stati tutti bravi. Se abbiamo la miglior difesa è merito di tutta la squadra perché tutti attaccano e tutti difendono. Su Kim dico che è fortissimo, stiamo facendo bene insieme. Viene da un calcio diverso, per cui abbiamo parlato. Ora è al punto più alto, sa cosa vuole l’allenatore, come ci dobbiamo comportare, come dobbiamo difendere e come dobbiamo gestire la palla”