TMW – Il Napoli sta ritoccando la clausola di Kim per il rinnovo di contratto. Le ultime

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla situazione del contratto di Kim Min-Jae. Secondo il portale c’è fiducia perché Kim si trova bene in azzurro, in campo e nello spogliatoio, ed il club è disponibile a migliorare l’ingaggio che è comunque già oltre i 2mln di euro per far lievitare la clausola (accettata in estate pur di strapparlo alla concorrenza). Ci sono probabilmente club che hanno più blasone come storia, ma meno blasone di passione, quando uno va in contatto con la passione dei napoletani diventa dura il confronto anche con la Premier. Non credo vada via, si trova così bene in città: è nel posto giusto per lui, le parole di Spalletti qualche mese fa. E che fotografano bene la situazione.