Pagelle MN – Grande vittoria del Napoli al Marassi, Osimhen ed Elmas regalano i 3 punti agli azzurri

E’ andata di scena la 17esima giornata di Serie A che ha visto Sampdoria e Napoli giocarsi 3 punti fondamentali. Ecco a voi le pagelle targate MondoNapoli:

Meret: Il portiere italiano è stato più volte impegnato nella primissima parte di gioco, ottimo lo stacco di reni sul tiro insidioso di Verre. 6,5

Di Lorenzo: Il capitano ha disputato una buona partita ma senza particolari, ha difeso bene ed è stato abbastanza attivo in fase offensiva. 6

Kim: Ottima partita del coreano, come suo solito ha disputato una gara di alta intensità e concentrazione. 6,5(Rrahmani: Entra alla ripresa al posto di Kim che è rimasto negli spogliatoi a scopo precauzionale. Buona gara del kosovaro che sta trovando la forma fisica. 6)

Juan Jesus: Tornato titolare dopo il ballottaggio con Rrahmani contro l’Inter, il brasiliano ha fatto una buona gara come il suo compagno di reparto, ha dimostrato di essere in buona forma fisica. 6,5

Mario Rui: Gara di altissimo livello per il terzino portoghese, spettacolare l’assist che ha portato al vantaggio del Napoli su rete di Osimhen. 7

Lobotka: Il professore slovacco è tornato a dirigere la classe con grande personalità e soprattutto tempi di gioco. 6,5

Anguissa: Buona la gara di Zambo che ha sfiorato il gol con bel tiro da fuori aria; si è rivisto l’Anguissa che conosciamo. 6,5 (Ndombele: Entra bene il francese, bene negli scambi stretti e nell’entrare subito in partita. 6)

Elmas: Il macedone è tornato titolare nel suo ruolo originale, quello di mezz’ala. Ottimi sprint e soprattutto ottimo l’approccio alla gara fin da subito. Bellissimo il rigore che ha chiuso la gara e che ha fatto stare tutti più tranquilli. 7,5 (Raspodori. SV)

Politano: Il rigore sbagliato è stato un duro colpo per lui e per la squadra, ma entrambi hanno saputo rialzarsi. Politano ha provato ad incidere ma mai con convinzione. 5,5 (Lozano: Buono ingresso del messicano che perlopiù ha gestito la gara senza mai incidere. 6)

Kvara: Non una buona gara del georgiano che ancora non è in condizione, poco gli spunti e poca creatività nella manovra offensiva. 5,5 (Zielinski: Partito in panchina dopo la brutta prestazione al San Siro, il polacco come Ndombele è entrato subito in gara con una buona intensità. 6)

Osimhen: Il bomber Osimhen ha fatto una gara super; bellissimo il gol da attaccante di razza con grande assist di Mario Rui. Decisivo anche per l’espulsione di Rincon che lo ha falciato dopo che il nigeriano si stava avviando nell’area blucerchiata. 7,5