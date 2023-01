Osimhen a Dazn: “Contento per il gol e per come abbiamo approcciato la partita. Ringrazio Spalletti per la fiducia”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è stato intervistato ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Sampdoria-Napoli.

“Era importante vincere così? Voglio fare i complimenti alla squadra, abbiamo meritato la vittoria. A San Siro non ci siamo piaciuti. Sono contento per il gol e per come abbiamo approcciato la partita. Ti senti un leader? Ringrazio Spalletti per credere in me. Mi sento un leader ma tutti devono contribuire nello spogliatoio. La partita con la Juventus? Sarà una grande notte contro una grande squadra. Tutti possono fare la differenza”.