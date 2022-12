Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, oggi a Roma ha parlato di diversi temi e dell’attualità, che riguarda i problemi della Juventus, ma anche il Napoli.

In questi giorni, il Napoli ha ricevuto la visita di Marek Hamsik nel suo ritiro in Turchia; ADL ha speso belle parole per il giocatore slovacco, la sua bandiera nella presidenza:

Hanno visto anche Hamsik

“Hamsik è una colonna del Napoli e rappresenta la mia storia napoletana, io da 18 anni sono col Napoli e lui è stato un capitano esemplare e una persona formidabile. Ce ne fossero come lui…”