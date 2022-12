Franco Ordine, giornalista del Giornale, ha parlato a “Radio Punto Nuovo”, ha detto la sua sul campionato, che tra un mesetto riaprirà i battenti.

In particolare, il giornalista che segue il Milan ha parlato della possibilità di una rimonta Scudetto sul Napoli da parte dei rossoneri:

“L’anno scorso il Milan riuscì a rosicare in primavera 8 punti sull’Inter grazie a una straordinaria rimonta dopo la vittoria nel derby, ma ora non vedo né lo stesso spirito né la stessa compattezza e solidità della squadra rispetto ad un anno fa, per cui fatico ad immaginare una rimonta degli azzurri”.

Inoltre, Ordine ha anche parlato del possibile dualismo tra Kvara e Leao e ha svelato la sua preferenza:

“Ad oggi, Kvara è stato molto più decisivo e continuo di Leao”.