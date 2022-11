Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha siglato il goal con cui la Polonia sta battendo l’Arabia Saudita.

Il centrocampista polacco ha aperto la sfida con gli arabi, una partita ostica, dove entrambe le squadre stanno avendo delle occasioni da goal, ma la Polonia ha avuto il merito di andare in vantaggio.

Alla prima occasione arriva il vantaggio della Polonia. Imbucata di Frankowski per lo scatto di Lewandowski che aggira bene Al Owais, rimette in mezzo per l’arrivo a rimorchio di Zielinski che con il collo del destro spedisce la sfera sotto la traversa.

Per Zielinski goal numero 10 con la sua selezione, e il primo goal a un Mondiale per lui.