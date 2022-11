Alfredo Pedullà, oggi, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul Napoli e sul mercato che si prospetta nei mesi futuri all’orizzonte per la squadra partenopea.

L’esperto di mercato si è concentrato su Lozano e sul suo futuro, dato che il contratto scadrà nel 2024: per Pedullà, Lozano e il Napoli hanno una speranza:

“Per ora Lozano è centrale sul Mondiale ed è importante per Spalletti, che lo sta schierando da titolare in questa stagione; chiaramente, il Mondiale sarà un’ottima vetrina e potrebbe portare qualche offerta per gli azzurri a 25-30 milioni in primavera. Intanto, il Napoli segue Traorè a scadenza”.