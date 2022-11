FFT- La rivista inglese inserisce Osimhen e Kvara nella top 100 del mondo! Il georgiano davanti ad una leggenda…

La rivista inglese “four four two” ha diramato la classifica dei top 100 giocatori del 2022. Del club azzurro sono presenti sia Osimhen che Kvaratshelia. Mentre il nigeriano si posiziona al 60esimo posto davanti a giocatori come Sanè, Alexander-Arnold e lo stesso Vlahovic, il georgiano occupa la 33esima posizione dinanzi non solo a Son o a Bruno Fernandes per citarne alcuni, ma davanti anche ad una leggenda come quella di Cristiano Ronaldo.

La top 10 è interamente estera con Vinicius, Kane, Salah, Neymar, Lewandowski, Messi, Mbappè fino ad arrivare a De Bruyne, Benzema ed Haaland che vanno a comporre il podio.