Globe Soccer Awards – Osimhen e Giuntoli in finale, non ce la fa Spalletti

Nella giornata di oggi a Dubai verranno assegnati i Globe Soccer Awards. Riconoscimenti che vengono conferiti a chi si è contraddistinto nel mondo del calcio come giocatore ma anche come club, dirigente, ecc. Alla finale di oggi, il Napoli porta ben due elementi: Victor Osimhen e Cristiano Giuntoli. L’attaccante nigeriano è in finale nella categoria Power Horse Emerging Player Of The Year, consegnato al miglior giovane in circolazione. Gli altri due finalisti sono Gavi e Federico Valverde. In finale anche il ds Giuntoli, nella categoria Best Sporting Director Of The Year. Con lui, vi sono Julian Ward e Michael Edwards del Liverpool, con Paolo Maldini e Frederic Massara del Milan. Non ce l’ha fatta invece Luciano Spalletti, escluso dalla finale a 3 nella categoria Best Coach Of The Year.