Fedele: “Nuovo allenatore? Gasperini mai. Nome sicuro all’80%”

Enrico Fedele è intervenuto a OttoChannel per parlare del Napoli e del futuro della società azzurra.

Ecco le sue parole: “Credo che si sia arrivati a un punto per cui bisogna scegliere il nuovo allenatore e da quello che so all’80% sarà Pioli. Italiano è l’alternativa, è un ottimo allenatore. Lo conosco, lo volevo già acquistare come calciatore perché era già un allenatore in campo. Con lui le squadre giocano bene anche se con qualche rischio difensivo. Italiano è stato un primo amore per De Laurentiis, del resto anche un anno fa è stato contattato. Non condivido la diffidenza per Pioli: il tecnico di Parma è stato a Roma con la Lazio e non è facile, ha allenato a Firenze, a Bologna, all’Inter e ha vinto lo scudetto col Milan”.

Poi Fedele ha continuato: “Quando è venuto Spalletti che esperienza in più aveva? Per me Pioli non ha un carattere mite, è un figlio di Ancelotti, ma non è morbido, sa farsi rispettare. Conosce le pressioni delle grandi sfide, altri non li conoscono. Il problema forse è un altro: la gente vuole Conte perché se venisse, De Laurentiis emigrerebbe a Hollywood per un anno. Ovvero non si accosterebbe mai agli spogliatoi. La presenza di Conte metterebbe nelle condizioni il presidente di fare solo il manager e di non occuparsi più di questioni tecniche. Gasperini secondo me a Napoli non può mai venire. Se il nuovo tecnico lo sceglierà di nuovo De Laurentiis siamo punto e daccapo, il Napoli ha bisogno di un dirigente calcistico autorevole che possa anche prendersi la responsabilità di scegliere il nuovo allenatore”.