Elmas a Dazn: “Ho visto Frank e ho pensato me la passasse. Concorrenza con Kvara è stimolante”

Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di Dazn nel corso del post gara con l’Udinese. Queste le parole del macedone, che ha realizzato il terzo gol azzurro: “Ho visto Frank con la palla e mi sono detto, sono sicuro che me la passa, poi ho visto il difensore arrivare veloce e ho fatto una finta e ho fatto gol. Poi sono andato sotto la curva per esultare con i tifosi. Già prima queste giocate le facevo, fin da quando ero piccolo, qualche volta gioco in mezzo al campo e altre sulla fascia e sono un pò difficili, ma prova a fare sempre meglio, anche Kvaratskhelia le fa e sono contento che le fa anche lui. Quando c’è concorrenza si fa sempre meglio entrambi, sperando che va meglio per i nostri tifosi e il nostro club“.