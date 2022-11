Sottil a Dazn: “Abbiamo giocato con personalità, ma abbiamo preso dei gol evitabili. Se avessimmo fatto il 2-1…”

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, è intervenuto nel postpartita di Napoli-Udinese ai microfoni di Dazn.

“La reazione dei suoi? Ho visto una buona partita dei ragazzi. Secondo me abbiamo giocato con personalità e tenuto la palla. Non è facile tenere la palla con chi gioca il miglior calcio. Eravamo in partita, poi abbiamo preso dei gol evitabili, il primo potevamo leggerlo meglio. Nella ripresa potevamo riaprirla sul 2-0, ma non ci siamo riusciti. È stato bello mettere il forcing con il Napoli, sapevamo della difficoltà, per noi resta una buona gara”.

“Contento dell’inizio? Bisogna essere soddisfatti, anche se secondo me la squadra ha margini di miglioramento e giocatori di qualità. In molti devono conoscere le difficoltà di questo campionato. Noi abbiamo avuto 4 occasioni pericolose mentre loro 5, ma hanno fatto 3 gol. Dobbiamo migliorare ma siamo soddisfatti, chiudiamo all’ottavo posto, recupereremo dei giocatori importanti che sono fuori”.

“Calo del rendimento? Lei ha parlato di partita speciale… Dire che abbiamo abbassato il rendimento è sminuirci, abbiamo giocato per vincere, come facciamo con tutti. Siamo cresciuti e soddisfatti. Devo ringraziare i ragazzi perché ci mettono tutto, dobbiamo essere soddisfatti. Per prendere punti qua dovevi fare una prestazione speciale, nel senso che in ogni pallone bisognava essere concentrati, non sempre lo siamo stati. Poi a loro appena concedi qualcosa ti puniscono. Se avessimo fatto il 2-1 sarebbe potuta venire una partita diversa, però ci andiamo a riposare con un buon ottavo posto”.

“Deulofeu? Ha avuto una leggera distorsione del ginocchio di apertura esterna. Ora lo vedo camminare bene, ma andranno fatti degli esami. Credo e spero non sia nulla di preoccupante, non è stato un movimento troppo brusco”.