CdS – Questa la reazione di Spalletti alla notizia di Kvaratskhelia! I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla notizia dell’infortunio di Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano il georgiano nella parte finale dell’allenamento di rifinitura ha manifestato una forma acuta di lombalgia che gli ha impedito di partire per Bergamo. Questa di certo non è una buona notizia per Luciano Spalletti. Tuttavia il tecnico non si è perso d’animo quando il dottor Canonico gli ha comunicato l’indisponibilità del calciatore che più di ogni altro ha impresso il suo marchio su questo avvio di stagione. Al suo posto probabile che giochi Giacomo Raspadori.