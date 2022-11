CdS – Oggi non solo contro l’Atalanta, il Napoli affronterà tutte le inseguitrici

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita del Napoli contro l’Atalanta. Secondo il quotidiano Il Napoli in questa inizio di stagione sta dimostrando di essere una delle squadre più organizzata per arrivare alla vittoria. Ciò non avviene per caso, ma con la programmazione e il duro lavoro. Il match di oggi contro l’Atalanta è uno sbocco fondamentale per gli azzurri che potranno sancire la propria candidatura per il tricolore. La parola d’ordine all’interno dello spogliatoio del Napoli è “vincere” sempre e comunque. Questa è la missione che dovranno raggiungere gli azzurri contro l’Atalanta. Ottenere bottino pieno significherebbe allungare sulle restanti squadre e candidarsi per lo scudetto. A sostenere i partenopei non ci sarà nessuno. Tutte big sperano nella caduta di questa squadra per cercare di avvicinarsi sempre più. Quindi, la gara odierna potrà sancire i veri sogni di questo gruppo.