Di Lorenzo sposa Napoli: a novembre incontro per il rinnovo del capitano

Vista la fantastica stagione che il Napoli sta disputando, De Laurentiis e Giuntoli non vogliono commettere gli errori già commessi in passato. I leader della squadra vanno blindati, per evitare di perderli come è successo con Koulibaly, Insigne e Mertens. A questo proposito, il club si sta muovendo per adeguare i contratti dei giocatori chiave della rosa. Meret ha già firmato il rinnovo che lo lega al Napoli fino al 2024, con l’opzione di un ulteriore anno in azzurro. Lobotka, leader tecnico del centrocampo azzurro, a novembre firmerà per un prolungamento fino al 2028. Tra i giocatori che la società vuole blindare, ci sono anche Rrahmani e Anguissa.

Infine, come riporta Tuttomercatoweb, sono state già avviati i discorsi per il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro incontrerà la dirigenza del Napoli durante la pausa invernale. Lo scopo di entrambe le parti è di prolungare il contratto in modo da permettere a Di Lorenzo di terminare la carriera a Napoli. La sua figura è diventata fondamentale sia nello spogliatoio sia nello scacchiere di mister Spalletti.