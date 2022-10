Auriemma: “Ecco il prossimo attaccante del Napoli”

Il noto giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Si gonfia la rete, in onda su Tele A per parlare di calciomercato. Infatti, nonostante il momento del Napoli fantastico, il calciomercato non si ferma mai, e i pezzi pregiati fanno sempre più gola alle big europee. A tal proposito, Auriemma sta cercando volti che possano rimpiazzare Osimhen in caso quest’ultimo dovesse partire. Il giornalista però, non vuole svelare i frutti della sua ricerca.

Ecco le sue parole: “Ho avuto modo di vedere tutto il pomeriggio su wyscout tutto quello che sa fare un attaccante che, per come la vedo io, diventerà un calciatore meraviglioso. Ve lo dico ora: diventerà il centravanti degli azzurri quando sarà ceduto Osimhen. L’ho seguito con grande attenzione e ne sono rimasto impressionato”.

“Se vi dico la nazionalità oppure il campionato in cui milita poi diventa semplice scoprire di chi si tratta. Vi posso dare un solo indizio: è un 2003, ma non aggiungo altro. Ripeto: sono rimasto incantato dalle qualità di questo ragazzo”.