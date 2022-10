TuttoSport – Petagna è un flop, Galliani lo vuole rimandare a Napoli!

Nonostante Adriano Galliani abbia spinto tantissimo per averlo, Andrea Petagna si sta rivelando un vero e proprio flop nella sua avventura al Monza. Finora, complice un infortunio, zero gol e zero assist in 300 minuti totali.

Malgrado queste statistiche poco eclatanti, sembra che il Torino, voglia puntarci. Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport:

Al momento uno che ha le caratteristiche da Toro è Andrea Petagna del Monza, in prestito dal Napoli con diritto di riscatto a 12 milioni. Con la squadra brianzola ha trovato pochissimo spazio: appena 303 minuti sino ad oggi con nessun gol e zero assist all’attivo. A questo punto è facile pensare che Adriano Galliani, sempre che Aurelio De Laurentiis sia d’accordo, possa decidere di riconsegnarlo al mittente che a sua volta potrebbe reinserirlo nel mercato, visto che Spalletti ha già una quantità industriale di attaccanti che fanno gol. Il Toro potrebbe quindi riprovarci: Petagna è infatti una prima punta che i granata avevano già cercato nelle precedenti sessioni del mercato, sia in inverno che in estate.