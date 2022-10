Nando Orsi, ex portiere della Lazio ed attuale commentatore di Sky, da ex titolare tra i pali ha voluto difendere Alex Meret dopo la papera di ieri.

In particolare, ai microfoni di Radio Marte ha voluto proprio tutelare a spada tratta il giovane friulano con queste parole:

“Ho la sensazione che qualcuno voglia puntare il dito contro Meret, anzi non aspettasse altro che un suo errore, ma certe prestazioni capitano. Meret sta giocando molto bene, ha fatto tante partite in questa stagione, ha giocato bene facendo grandi parate e tutto ciò non era per nulla scontato dopo la situazione che ha passato quest’estate. L’errore di ieri è uno svarione, una disattenzione. E’ un tiro che pensi di bloccare, invece la palla ti scappa via. Ma Meret deve solo resettare e ripartire, mentre l’ambiente non si scagli contro questo ragazzo. Sarà anche merito suo se il Napoli è primo, no?”.

Fonte: Radio Marte.