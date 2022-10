Giovanni Di Lorenzo, giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del Galà di Calcio che si sta tenendo in questi minuti. Queste le parole del capitano del Napoli:

Mancini ha detto che giocate splendidamente. Che ne pensi?

“Si è vero, stiamo facendo cose importanti, però siamo all’inizio della stagione, dobbiamo solo pensare a lavorare e migliorare, perché è ancora lunga”.

Quanto è importante Mancini per te?

“Importantissimo, mi ha fatto esordire in Nazionale, abbiamo vinto insieme qualcosa di importante, che resterà nella storia, per cui c’è un grande rapporto”.

Avete fatto una preparazione diversa per il Mondiale?

“Abbiamo fatto la stessa preparazione di sempre, poi è chiaro che non si possono fare troppi carichi integrativi perché si gioca ogni 3 giorni, ma lo staff e il mister ci fanno scendere in campo nelle migliori condizioni”.

Come ci si sente ad essere capitano della squadra prima in classifica, qualificato agli ottavi di Champions, ripensando anche a quando giocavi in C? Può essere l’anno giusto?

“Da napoletano acquisito non dico nulla, siamo scaramantici(Ride): stiamo facendo qualcosa di importante dopo un’estate turbolenta per via delle tante partenze, ma stiamo facendo bene e ciò avvalora il lavoro della squadra”.

Marchi Kvara in allenamento? Lo sai fermare?

“E’ tosto, è veramente molto forte, ma al di là delle qualità tecniche che tutti ammirano, è sorprendente come si sia integrato e adattato al nostro calcio”.

Dispiace che arrivi la lunga sosta, ora che state facendo bene?

“Mah, intanto ci sono altre gare prima della sosta. Vogliamo chiudere bene in Champions, cercando di arrivare primi, poi ci sarà questa sosta che è un po’ così in quanto ci saranno i Mondiali a cui non parteciperemo, e poi riprenderemo a gennaio il campionato cercando di farci trovare pronti”.

L’entusiasmo va gestito o cavalcato? Come farete durante la pausa?

“Durante la pausa non lo so, ma ora va cavalcato. Siamo un gruppo giovane, sappiamo che la spinta dello stadio ci può dare tanto, però ora pensiamo a lavorare e a fare del nostro meglio”.