Napoli-Rangers – Biglietti in vendita dalle 16.30. Sconti per gli abbonati fino a domenica

Il Napoli ha annunciato la partenza della vendita dei biglietti per la sfida di Champions del 26 ottobre al ‘Maradona’, tra gli azzurri e i Rangers alle ore 21. Il Napoli sul proprio sito ufficiale ha inoltre messo delle agevolazioni agli abbonati di questa stagione, che fino a domenica hanno dei prezzi ridotti e anche una prelazione per loro. Di seguito i prezzi per i tifosi senza abbonamento e a tariffa intera:

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 75,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 70,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curva anello superiore € 50,00

Curva anello inferiore € 25,00

Prezzi per gli abbonati:

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 56,00

Distinti anello inferiore € 28,00

Curva anello superiore € 40,00

Curva anello inferiore € 20,00