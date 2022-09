Napoli-Liverpool – Le formazioni ufficiale del match. La scelta di Spalletti su Osimhen

Tutto pronto allo stadio Maradona per la prima partita del girone di Champions tra Napoli e Liverpool, con la . Novità nell’11 titolare scelto da mister Spalletti per la sfida di questa sera, infatti sulla fascia sinistra non ci sarà Mario Rui ma Mathias Olivera, un altro cambio riguarda Politano, che sostituisce Lozano dopo l’infortunio alla testa. Per il resto la formazione scleta dal mister è la stessa della partita contro la Lazio di sabato sera all’Olimpico. Victor Osimhen alla fine sarà del match, partirà dal primo minuto e guiderà l’attacco azzurro, al suo fianco Politano e Kvaratskhelia. Ecco la formazione azzurra e anche quella del Liverpool:

433 – Meret; Olivera; MinJae; Rrahmani; Di Lorenzo; Lobotka; Anguissa; Zielinski; Politano; Osimhen; Kvaratskhelia

433 – Alisson; Robertson; Van Dijk; Gomez; Arnold; Milner; Fabinho; Elliott; DIaz; Firmino; Salah