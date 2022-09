Esposito: “Liverpool razzista verso Napoli, UEFA non può tollerarlo”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il noto attore napoletano Salvatore Esposito. L’attore di “Gomorra“, ha parlato del comunicato del Liverpool che avvertiva i propri tifosi di stare attenti a girare per Napoli.

Ecco le sue parole: “E’ giusto sottolineare che ogni città ha le sue pecche e zone d’ombra oltre ai pregi. E’ normale tenerne conto e prendere contromisure tuttavia un club come il Liverpool, in una competizione gestita dalla UEFA che tanto si sbatte contro il razzismo, non può tollerare certe cose.“

“Quella nota diramata dal club inglese per i propri tifosi è una cosa palesemente razzista e non è giusto far passare tutto sotto silenzio. Su queste cose ci deve essere una presa di posizione netta. La partita di stasera? Guardo l’orologio ogni 5 minuti sono felice di vedere un Napoli che può dire la sua in una grande competizione. La rosa del Napoli? A mio avviso è più competitiva dello scorso anno, serve però sempre una dose di fortuna per poter raggiungere i sogni”.