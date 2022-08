ULTIM’ORA – L’Équipe, sì di Keylor Navas al Napoli, club al lavoro sulla formula dell’operazione

Alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Verona, il Napoli non ha ancora comprato il portiere d’esperienza che mister Spalletti ha richiesto. Nelle ultime settimane erano circolate voci sui possibili profili individuati per ricoprire il ruolo da titolare nella squadra azzurra. Dopo giorni di trattative con Kepa e Keylor Navas, il Napoli ha scelto il costaricano e ha accelerato le operazioni. Come riporta il giornale francese L’Équipe, il giocatore ha detto sì al club partenopeo, che ora dovrà solo definire la formula con il PSG. Il portiere può sbarcare a Napoli in prestito con diritto di riscatto o a titolo definitivo, senza escludere una sua inclusione nell’affare per Fabiàn Ruiz.