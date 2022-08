CdS – Ndombele è in Italia: trattative in corso con il Napoli

Con la possibile partenza di Fabiàn Ruiz, il Napoli ha l’urgente bisogno di trovare un centrocampista da regalare a mister Spalletti. Il profilo individuato dalla società è quello di Tanguy Ndombele, attualmente al Tottenham, ma messo fuori rosa da Antonio Conte. Il franco-congolese, come riporta il Corriere dello Sport, attualmente si trova in Italia per trattare il suo passaggio al Napoli.

Nonostante l’agguerrita concorrenza, il Napoli sembra ormai vicinissimo ad ingaggiare il giocatore. La formula è il prestito con diritto di riscatto, con il Tottenham favorevole a concludere l’operazione, visto che considera il centrocampista un esubero.