Il Napoli si ferma per 3 giorni, ma Ostigard continuerà ad allenarsi!

Questa mattina, Leo Ostigard, il neo acquisto del Napoli, ha svolto il suo primo allenamento con la sua nuova squadra. Ora gli azzurri lasceranno il Trentino e trascorreranno tre giorni di riposo prima di ritrovarsi a Castel di Sangro per la seconda parte della preparazione.

Questo però non vale per il norvegese appena arrivato. Ostigard infatti, si trasferirà subito a Castel Volturno dove si allenerà da solo. Una dimostrazione di impegno importante che ha una grande voglia di dare il massimo per la maglia azzurra.