L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sull’operazione Kim Min-jae.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che ci sia un accordo di massima con il giocatore: quadriennale da 2,5mln di euro. Non resta che ottenere uno sconto sulla clausola rescissoria imposta dal Fenerbahçe, corrispondente a 20mln.

Si respira aria di ottimismo in casa azzurra per la chiusura della trattativa, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, se non ore.