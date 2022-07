Come riportato nell’edizione odierna de Il Roma, anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è arrivato a Dimaro. Sarà un weekend d’attesa, in attesa di una sua uscita pubblica. Ieri non ha assistito all’ amichevole contro l’Aunane, ma non si esclude che possa partecipare oggi alla presentazione di Khvicha Kvaratskhelia, che parlerà alla stampa alle 12.15 nel teatro di Piazza Madonna della Pace. Gli azzurri riprenderanno con la consueta doppia seduta di allenamento, una al mattino, l’ altra al pomeriggio.