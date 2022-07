Il direttore Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte parlando del Napoli e anche su Kvaratskhelia.

Ecco le sue parole sul georgiano: “Ieri una partita che serviva a poco ma ha messo in evidenza alcune cose. Kvaratskhelia è sicuramente uno degli argomenti ma non c’è solo questo. Ragazzo con doti importanti che deve dimostrare. Ne abbiamo viste tante, potenzialmente può fare molto per il Napoli”.