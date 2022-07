Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che ieri, in seguito all’arrivo di ADL a Dimaro, ci sia stato un colloquio tra lui e Spalletti.

Il tecnico toscano avrebbe chiesto importanti mosse di mercato, tra cui l’operazione Dybala e l’acquisto di un portiere forte.

Dopo la partenza di Kalidou Koulibaly, l’allenatore aspetta garanzie per trattative che consentano al gruppo squadra di lottare al meglio sia in classifica che in Champions League.