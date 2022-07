Nel corso di Sky calciomercato, la squadra mercato ha fatto il punto anche su altre questioni relative al mercato del Napoli, non solo il difensore.

Per l’emittente televisiva Meret rinnoverà non a Dimaro, come all’inizio ci si attendeva, ma a Castel di Sangro, anche se il Napoli prenderà un nuovo portiere.

Invece, per quanto riguarda l’eventuale sostituto di Politano, che era stato individuato in Solbakken, sembra che il giocatore norvegese preferisca la Roma al Napoli e ha già trovato un accordo con i giallorossi.

Fonte: Sky.