Il quotidiano spagnolo Sport riporta le cifre di un’offerta ufficiale del Barcellona al Napoli per il senegalese Kalidou Koulibaly.

Come riportato dal quotidiano spagnolo il Barcellona avrebbe offerto al Napoli 20 milioni di euro. Secondo i catalani la cifra potrebbe bastare per il Napoli. Si aspetta il via libera del club partenopeo a trattare direttamente con il procuratore Fali Ramadani.