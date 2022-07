Ugolini a Radio Goal: “Koulibaly vuole rimanere e ha Spalletti come alleato”

Massimo Ugolini, giornalista inviato in casa Napoli di Sky, ha parlato del rinnovo di Koulibaly.

A Radio Goal, quest’ultimo, ha rilasciato tali dichiarazioni: “Il Napoli tenterà di muoversi per il rinnovo di Koulibaly durante il ritiro di Dimaro per soddisfare le richieste del calciatore. Kalidou vuole rimanere a Napoli e in questa trattativa ha come suo allenato Luciano Spalletti. Perderlo sarebbe abbastanza grave, servirebbe un sostituto importante in caso di cessione”. Il 26 vuole continuare la sua esperienza partenopea, in effetti. Si attendono risposte dalla società per capire quali possano essere i margini di avanzamento del discorso rinnovo in tempi brevi.