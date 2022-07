Malfitano a Radio Marte: “Con Dybala e uno tra KK e Osimhen si punta allo scudetto”

Mimmo Malfitano, giornalista per La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Napoli.

A Radio Marte si è soffermato sul calciomercato e sulla permanenza di alcuni calciatori: “Con Dybala e la conferma di uno tra Koulibaly e Osimhen, non sarebbe un’esagerazione parlare di scudetto”. Parole, queste del noto giornalista, che trovano d’accordo gran parte del tifo napoletano che aspetta un grande colpo per aprire al meglio la campagna abbonamenti per la nuova stagione 2022/2023. Attualmente l’argentino ha gli occhi puntati addosso di diverse big di Serie A.