Il Corriere dello Sport, oggi, riporta la notizia del contatto avvenuto tra de Laurentiis e Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly. Secondo il quotidiano, per il presidente del Napoli ci sarebbero due possibili strade, nel caso in cui non dovessero arrivare offerte vicine ad almeno 40 milioni.

Nella prima situazione il difensore azzurro potrebbe restare a scadenza, avendo rifiutato la prima proposta di rinnovo. Nella seconda, invece, potrebbe essere riaperto il discorso di prolungamento del contratto e, nonostante la rigida politica di abbattimento del monte ingaggi, ADL potrebbe fare un’eccezione che soddisfi però entrambe le parti.