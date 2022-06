Mattino – Futuro Ospina: sarà addio al Napoli, nessun dialogo per il rinnovo

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di David Ospina.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che tra il portiere colombiano e la società azzurra sarà addio. Non è previsto nessun incontro tra le parti nelle prossime settimane, per discutere in merito ad un eventuale prosieguo insieme.

Capitolo chiuso, dunque, tra il primo difensore e il club partenopeo. Con il contratto in scadenza il 30 giugno, Ospina è pronto a iniziare una nuova avventura, probabilmente in Spagna.