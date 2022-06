CdS – Futuro Fabian in bilico: il Napoli si muove per il possibile sostituto

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Fabian Ruiz.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il futuro del centrocampista spagnolo in maglia azzurra sia in bilico. Per questa ragione, il club partenopeo sta muovendo i primi passi alla ricerca di un giocatore che possa sostituirlo.

Attualmente l’interesse è giunto al profilo di Carlos Soler (classe ’97), centrale del Valencia. Da valutare se inizierà una trattativa tra i due club.