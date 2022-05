Kvaratskhelia ai play off di Champions con la Dinamo Batumi? La posizione di ADL

Oggi La Gazzetta dello Sport dedica un articolo alle parole di ieri del presidente della Dinamo Batumi, che ha ufficializzato il passaggio di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli:

“A proposito, difficilmente il sogno del presidente della La Gazzetta dello Sport SSC Napoli Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 40 dal primo giorno. A proposito, difficilmente il sogno del presidente della Dinamo Batumi, la squadra in cui gioca il neo acquisto azzurro Kvaratskhelia, verrà esaudito: «Sarebbe stupendo se giocasse con noi il primo turno di qualificazione alla Champions – ha detto ieri Archil Beridze, patron del club georgiano -. Tra pochi giorni io e il suo agente andremo in Italia e proveremo a negoziare». La richiesta, però, sembra pretenziosa perché la Dinamo Batumi giocherà il match di Champions il 5 o il 6 luglio (durante la lunga sosta del campionato locale) mentre il Napoli andrà a Dimaro per il ritiro il giorno 8 (primo allenamento l’indomani)”.