Il Napoli vorrebbe prolungare il contratto con Alex Meret, non solo per i venticinque milioni di euro investiti nell’estate del 2018: la fiducia è immutata, l’errore – evidentissimo – di Empoli è stato catalogato come incidente di percorso, peraltro commesso in buona compagnia (da Buffon a Radu a Terracciano). Sono cose che succedono nel calcio moderno e la costruzione dal basso dilata il pericolo per chi invece sarebbe destinato a giocare soprattutto con le mani.

Ma intanto c’è Ospina che attende, si è messo nell’anticamera, nonostante siano arrivati segnali dal Real Madrid, altri ne erano annunciati dall’Inter, che ha preso Onana e sta per rinnovare per un anno con Handanovic. Ospina vorrebbe un cenno, perché la tentazione di restare, con un biennale, gli è venuta, e il colombiano piace anche a Spalletti, che gradisce comunque Meret.

Fonte: Corriere dello Sport