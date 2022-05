Non è mai stato un segreto che Fabian Ruiz avesse in mente di tornare, prima o poi, nella sua amata Spagna. Escluso a priori l’ Atletico Madrid, dove Diego Simeone preferisce un profilo da guerriero a quello da ballerino, la scelta resterebbe circoscritta al Barcellona e al Real Madrid. Il club blaugrana, governato da un Xavi che si è detto grande ammiratore dell’ andaluso, è però già ben fornito di centrocampisti di talento.

Per quanto riguarda il Real, invece, due sono le circostanze di fondo che potrebbero favorire l’ ingaggio di Fabian. La prima è la presenza in panchina di Carlo Ancelotti e del figlio Davide, colui che nell’ estate del 2018 convinse il Napoli a esborsare 30 milioni per acquistarne il cartellino dal Real Betis. Se la volontà di ricongiungersi con il mancino spagnolo da parte di Ancelotti, il cui contratto scade nel 2024, è già di per sé un motivo solido, la principale ragione per la quale la sponda più gloriosa di Madrid potrebbe essere la destinazione prescelta è dettata dal possibile addio di Modric. Tuttavia, da Madrid fanno sapere che Fabian potrebbe decidere di disputare un’ultima stagione a Napoli, per essere libero poi a zero e avere maggiore peso contrattuale.

Aurelio De Laurentiis avrebbe così incontrato lunedì a cena all’Hotel Britannique il centrocampista azzurro per gettare le basi in vista di un futuro che, per ora, appare incerto.

Fonte: Il Mattino