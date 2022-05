Mirko Calemme, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, una trasmissione radiofonica in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli. Nel corso di quest’intervento, Calemme ha parlato del futuro di alcuni giocatori azzurri, tra cui Koulibaly, Fabian Ruiz e Ospina. Queste le sue dichiarazioni:

“Non è una novità, Koulibaly è nella lista della spesa del Barcellona. Il club vuole prendere un centrale da affiancare ad Araujo. Il problema è la valutazione del Napoli: chiesti 40 milioni che il prossimo anno andrà in scadenza. Queste cifre il Barcellona non può spenderle, il Napoli non è interessato a contropartite. Il Napoli vuole 40 milioni cash. Fabian Ruiz? Ha rifiutato il Newcastle perché sa che può puntare più in alto. Col Napoli mai avere certezze, ma c’è il rinnovo per lo spagnolo bloccato da due anni e tutto lascia pensare che sia lui il sacrificato sul mercato. Ma col Napoli mai dire mai. Ospina? Il Real molto difficilmente acquista ultra trentenni”.