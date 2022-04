Le Pagelle MN di Empoli-Napoli – Difesa da film horror che cancella in 8′ il Napoli

Accade l’assurdo al Castellani. Il Napoli in vantaggio 2-0 a dieci minuti dalla fine subisce un crollo assurdo e commette errori da film horror e da comiche in otto minuti regalando i tre punti e la rimonta all’Empoli. Un Empoli che non vinceva in campionato dalla gara di andata proprio contro il Napoli. Una rimonta assurda che abbatte ogni residua speranza del Napoli di lottare ancora per il titolo fino alla fine del campionato. Gara buttata al vento. Ecco le pagelle della redazione di MondoNapoli.

Meret 4 – Tiene a galla il Napoli nel primo tempo sullo zero a zero ma poi fa la frittata nel finale regalando il gol del 2-2 all’Empoli con un rinvio sul corpo di Pinamonti che poi termina in rete. Un erroraccio inspiegabile.

Zanoli 5 – Si soffre molto dal suo lato. Non spinge quando avrebbe spazio e si becca un giallo su Pinamonti che lo condiziona. (46’ Malcuit 4 – partecipa alla frittata dell’1-2 dell’Empoli che riapre la partita e poi non prende Pinamonti sul terzo gol)

Rrrhamni 5 – Anche lui in calo rispetto al passato. Dopo 1’ rischia lasciando solo Pinamonti saltare in area. Erroraccio nel finale che riapre la gara con un passaggio in mezzo che favorisce Henderson.

Juan Jesus 6 – Difende bene la zona di competenza e prova a mettere ordine ma anche lui si perde nel finale.

Mario Rui 6,5 – Riesce a tenere bene la sua zona contro un avversatio ostico come Zurkowski. Si propone molto più di Zanoli in zona offensiva. Uno dei pochissimi a salvarsi

Anguissa 6 – Lento e macchinoso. Rischia sempre tantissimo e perde tanti palloni molto pericolosi. Si rifa nella ripresa dove recupera un gran pallone e serve anche l’assist ad Insigne per il raddoppio.

Fabian Ruiz 5,5 – Un pò lento e macchinoso anche lui. Prova a dare ordine ma non è Lobotka. Si riprende anche lui come Anguissa nella ripresa cercando finalmente di dare ordine alla manovra del Napoli.

Lozano 5,5 – Soffre tantissimo lo scontro con Parisi che riesce sempre avere la meglio. Si sveglia alla fine del primo tempo con il cross assist per il gol di Mertens (67’ Zielinski 5 – impalpabile. Entra ma non incide sia nel bene che nel male. Completamente fuori dal gioco)

Mertens 7 – Segna sempre lui. Crea scompiglio a difesa e centrocampo empolese che non sanno se pensare a lui o a Osimehn o a Insigne. Un gol ogni 117’ per lui. Rinnovo subito. (77’ Politano sv)

Insigne 6,5 – Aiuta su tutta la fascia e si accentra a fare quasi il regista avanzato. Segna il raddoppio che gli vale la doppia cifra in campionato e gli permettere di agganciare Hamsik nella classifica di tutti i tempi.

Osimehn 6 – Con Mertens di fianco si gioca più nel fraseggio che sulla palla lunga che a lui piace di più ma riesce comunque ad essere protagonista. Suo velo che attira tutta la difesa Empoli e porta Mertens al gol

Spalletti 5 – Osa finalmente i quattro moschiettieri in attacco. Dovrà fare un mea culpa per aver lasciato spesso fuori Mertens in questo finale di stagione. Con lui vicino Osimehn gioca anche più tranquillo. Deve rivedere qualcosa a centrocampo dove manca la verve di un tempo in molti uomini chiave. I cambi nel finale non lo premiano e anzi regalano il gioco e la partita all’Empoli anche per gli errori dei singoli.