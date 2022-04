CorrSport – Spalletti si gioca lo scudetto nelle ultime gare: è il primo a crederci

Luciano Spalletti si è dimostrato fortemente convinto delle possibilità del Napoli di lottare per il tricolore.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il sogno del tricolore coronerebbe anni ed anni di lotta per il titolo: “E in questa stagione rivoluzionaria, in cui il Napoli ha ritrovato se stesso e la propria dimensione perduta, l’ultimo sforzo è racchiuso in 630′ minuti, ciò che resta per risistemare i conti con il passato e magari anche con se stesso, perché in questo romanzo, che Spalletti ha scritto di pugno suo, ci sia il lieto fi ne. «È uno scudetto che meriteremmo tanto io, quanto Pioli, quanto Inzaghi e quanto Allegri, per la straordinaria rimonta. Ma, e lo dico senza ombra di dubbio, questo successo lo meriterebbero i tifosi del Napoli e questa città meravigliosa. Sappiamo che ci saranno diffi coltà con la Fiorentina, ma sappiamo anche che avremo al nostro fianco uno stadio intero, pronto a spingerci, a soffi are alle nostre spalle. Bisognerà essere sereni, vivere con lo spirito giusto queste sfi de e questi giorni, rimanere lucidi”.

Spalletti ci crede e con lui anche il Napoli.