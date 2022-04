GdS – Osimhen ritarda il rientro dalla Nigeria, lo spogliatoio non è contento

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul ritorno in Italia di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano ogniqualvolta che Victor Osimhen lascia Napoli per dirigersi in Nigeria, nasce qualche intoppo per il suo rientro in Italia. Anche in questa occasione, il club azzurro ha coperto il calciatore assicurando che abbia ricevuto un regolare permesso per ottenere dei visti sul passaporto a Lagos. Un atteggiamento che, avrebbe fatto storcere il naso allo spogliatoio del Napoli facendo emerge qualche disappunto per il comportamento del centravanti. Osimhen sarebbe dovuto rientrare giovedì insieme anche a Koulibaly che aveva giocato alla sua stessa ora con il Senegal. Ma così non è stato. È vero che il nigeriano è squalificato in vista della partita contro l’Atalanta, ma qualcuno nella squadra ha visto questo atteggiamento come una mancanza di rispetto.