Devis Mangia, ex allenatore dell’Under 21 di Insigne ed Immobile, si è espresso così a “1 Football Club”:

“Su Insigne sono scelte personali che non si possono sindacare. Non mi permetto di dare un giudizio. Per quanto riguarda Ciro non saprei, con me aveva fatto bene. E’ un attaccante che ha sempre fatto gol, ha vinto titoli da capocannoniere. Poi a volte non si riesce a rendere al massimo ma, per me, resta il migliore attaccante che abbiamo”.