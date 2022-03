CorrSport – Il Napoli rivaluta i conti: i benefici del risparmio

Il Napoli taglierà a bilancio ben 40 milioni di euro con le partenze di alcuni calciatori azzurri.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il club partenopeo recupererà diversi fondi dai mancati rinnovi di alcuni azzurri. La linea societaria da seguire, pertanto, sarà quella relativa agli investimenti in campo giovanile. Le idee da lanciare riguardano un nuovo ciclo: “La politica per il futuro prevede investimenti mirati, calciatori possibilmente giovani e però di talento sui quali lanciarsi, rielaborazione degli ingaggi, da riuscire a contenere entro una soglia accettabile, che dìa la possibilità di non ritrovarsi, se il campo dovesse essere impietoso, nelle stesse condizioni del recente passato, quando la rivoluzione del 2020 è costato un sacrificio impressionante. Il Napoli senza Insigne e Mertens, senza Ghoulam e Ospina, già senza Manolas dà una bella sforbiciata – una quarantina di milioni circa – utile per riscrivere le tavole della propria filosofia aziendale, nella quale non è previsto alcun taglio all’ambizione”.

Il futuro del Napoli è nelle mani di questi ricavi.