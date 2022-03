Lorenzo Insigne, come già noto da tempo, lascerà il Napoli in estate, direzione Toronto. Per questo motivo, il club azzurro dovrà operare in attacco e, stando a quanto riportato da Tuttosport, uno dei maggiori indiziati sembrerebbe essere l’esterno dell’Udinese, Gerard Deulofeu. Lo spagnolo ha un prezzo accessibile di 15 milioni ed è un vecchio pallino della società azzurra, che proverà a trattare con i bianconeri.